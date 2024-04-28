В правобережной части Киева произошел инцидент, в результате которого пострадали два человека, рассказал телеканал ТСН.

В подъезде одного из домов украинской столицы прогремел взрыв. Выяснилось, что взорвалась граната, из-за которой госпитализировали двоих человек.

Обстоятельства инцидента не раскрываются, сейчас на месте работают правоохранительные органы.

Напомним, 15 декабря прошлого года депутат одного из сельсоветов в Закарпатье подорвал три гранаты прямо в ходе заседания. Два человека погибли, еще 20 оказались в больнице с ранениями. Сам депутат был в числе пострадавших, сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Украинские СМИ сообщали, что он может оказаться в тюрьме на срок до 20 лет.