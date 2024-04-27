Турист на Шпицбергене заплатил около 105 тысяч рублей (12,5 тыс. норвежских крон) штрафа за то, что нарушил покой лежащего на льдине моржа. При этом штраф ему присудили в полном соответствии с действующим законодательством.

Мужчина обратил внимание на моржа, который отдыхал на льдине. Ему захотелось сфотографировать млекопитающее и турист подошел слишком близко к нему.

Тем самым он нарушил действующее в Норвегии законодательство, передает РИА Новости.

Закон об охране окружающей среды на архипелаге Шпицберген запрещает людям нарушать покой местной фауны. Своей попыткой подойти ближе к моржу, мужчина потревожил млекопитающее. Он признал это и не стал оспаривать решение суда.