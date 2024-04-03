По решению столичного суда под арест отправлена еще одна фигурантка резонансного дела – безработная Марьят Желихажева. Она подозревается в преступном сговоре, целью которого была торговля детьми.

Желихажева по решению суда заключена под стражу до 16 апреля. Желихажева вместе с другими женщинами подозревается в преступной схеме по продаже новорожденных. Уголовное дело было заведено после того, как в поле зрения правоохранителей попала 47-летняя Юлия Логинова, напоминает РИА Новости.

Логинова воспитывает 15 дней. По документам пятерых детей она родилась после 2015 года. Однако пятью годами ранее Логиновой сделали операцию, которая не позволяет ей забеременеть. Следователи подозревают, что свидетельства на детей поддельные.

Двоих детей, по предварительным данным, родила одна из задержанных женщин. Она отказалась от детей в пользу Логиновой, получив за это вознаграждение. Логинова же оформила детей как родных по подложным документам, получая на них пособие и льготы.