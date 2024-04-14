В мангровых зарослях Камбоджи найдено 700 видов диких обитателей

Волосатоносые выдры и рыбьи кошки, проживающие там, являются лишь малой частью поразительного разнообразия существ, обитающих в этих сложных местах обитания. Источник: The Guardian.

Сотни видов – от летучих мышей до птиц, от рыб до насекомых – были выявлены в ходе исследования заповедника Пим Красоп и прилегающего к нему заповедника Ко Капик в Камбодже. Волосатоносые и гладкошерстные выдры, крупнопятнистые циветты, длиннохвостые макаки и кошки-рыболовы, а также широкий спектр видов летучих мышей были среди обитателей, зафиксированных в ходе исследования, профинансированого природоохранной группой Fauna & Флора International. Такое разнообразие дикой природы ошеломило биологов.

«Мы обнаружили семь сотен различных видов в этих мангровых лесах, но подозреваем, что очень поверхностно исследовали этот экорегион», – заявила Стефани Рог, глава исследовательской группы, чей отчет был опубликован в воскресенье (14 апреля). «Если бы была возможность изучить этот район еще глубже, то мы бы нашли в 10 раз больше, я уверена».

Мир мангровых зарослей

Мангровые биотопы представляют собой узкие полосы запутанной лесистой местности на побережьях тропических и субтропических широт. Они важны, потому что состоят из деревьев, приспособившихся расти в соленой или солоноватой воде, которую большинство других растений не переносят. Однако за последние несколько десятилетий наша планета потеряла около 40% прежних мангровых зарослей, вырубаемых для освобождения места под пляжные курорты или под сельское хозяйство.

Тем не менее, мангровые леса играют чрезвычайно важную роль в защите местности и ее жителей. Например, их воды служат питомниками для коммерчески важной рыбы.

«В здешних водах мы нашли молодых барракуд, луцианов и груперов», – сообщила Рог. «Они очевидно являются важными местами размножения рыбы и обеспечивают местные сообщества продовольствием, а также запасами для коммерческого рыболовства».

Также мангровые заросли защищают внутренние территории от цунами и штормов, улавливают углерод значительно эффективнее, чем другие типы лесов, и служат убежищем для огромного количества животных, а также рыбы и насекомых. Все это показало новое исследование, проводимое с широким использованием фотоловушек и сетей, с применением «трансектного» анализа, проводимого вдоль прямой линии, проходящей через ландшафт.

Ключевым примером странного вида, обитающего в камбоджийских мангровых зарослях, является кошка-рыболов (лат. prionailurus viverrinus). Это животное немного крупнее домашней кошки, имеет мощное телосложение, короткие конечности и коренастое тело, и – в отличие от большинства других кошек – оно с удовольствием плавает. Передние пальцы ног рыбьей кошки частично перепончатые, а когти выступают вперед, что помогает ей ловить в воде добычу, в основном рыбу и крыс, которых этот хищник выслеживает, спрятавшись в корнях мангровых зарослей.

«Кошек-рыболовов обнаружить очень трудно, и мы узнали, что они находятся в мангровом лесу, лишь по фотографиям, сделанным нашими фотоловушками», – рассказала Стефани Рог.

«Мангровые заросли – места, где отовсюду растут корни и много грязи, людям трудно передвигаться там, поэтому они являются драгоценным убежищем для этих уязвимых животных».

Суматранская выдра

Исследователям удалось запечатлеть на фотоловушки еще более редкое существо – волосатоносую выдру, обитавшую, как выяснилось, в некоторых наиболее старых частях мангрового биома. Lutra sumatrana использует волосы вокруг носа, чтобы обнаружить добычу, состоящую из ракообразных, моллюсков и других морских существ.

Это самая редкая выдра в Азии, находящаяся на грани исчезновения, что вызывает серьезную обеспокоенность, подчеркнула Рог. «Мангровый лес поддерживают взаимосвязанные отношения между видами, и если начать уничтожать некоторые из этих видов, то постепенно мангровый биом тоже исчезнет».

Рассматриваемое исследование, позволило обнаружить 74 вида рыб, обитающих в манговых водах, а также 150 видов птиц, из которых 15 занесены в список находящихся под угрозой исчезновения Международного союза охраны природы (IUCN).

Ученые говорят, что мангровые леса играют ключевую роль в сохранении экосистем, поскольку действуют подобно двустороннему барьеру между сушей и морем. Они замедляют эрозию почвы в океан и защищают прибрежные поселения от наводнений и штормов.

«Мангровые леса прекрасны, богаты, загадочны и содержат так много жизни», – добавила Рог.

«Они – нечто большее, чем просто экосистема, обеспечивающая услуги по сокращению выбросов углекислого газа или защите прибрежных территорий. На самом деле они красивы сами по себе. Для меня нет лучшего чувства, чем находиться в этом уникальном, мифическом лесу, зная, что еще столько всего предстоит исследовать и что пере тобою целый мир, ожидающий дальнейших открытий».