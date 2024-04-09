Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что руководство страны осведомлено об инциденте с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, запретившем жителям Орска вести видеосъемку процесса их общения. Песков сообщил, что видеозапись, на которой запечатлен неуважительный тон общения губернатора с населением, видели в Кремле. Но от комментариев по поводу ситуации Песков отказался.

8 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с инициативной группой протестующих жителей Орска. Люди высказывали свое недовольство мерами государственной поддержки, оказываемыми пострадавшим во время наводнения в населенном пункте. Местные жители жаловались на чрезмерно низкие выплаты всем пострадавшим.

Перед встречей губернатор достаточно жестко заявил, чтобы все присутствующие убрали телефоны и не вели скрытую съемку.

Напомним, 5 апреля в Оренбургской области произошел прорыв дамбы на реке Урал. Расположенный рядом город Орск оказался частично затоплен. В зону подтопления попали также несколько поселков из так называемого Старого города. Сотрудники МЧС экстренно эвакуировали население. В регионе действует режим ЧС федерального уровня.