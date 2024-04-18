В российский прокат выходит ремейк советского многосерийного фильма о приключениях Алисы Селезневой «Гостья из будущего». Новый фильм «Сто лет тому вперед» снят по книгам фантаста Кира Булычева.

Продюсером картины является Ф. Бондарчук. Главные роли исполнили Марк Эйдельштейн (Коля Герасимов) и Дарья Верещагина (Алиса Селезнева). Зрители также увидят профессора Селезнева в исполнении Константина Хабенского и маму Алисы Киру в исполнении Виктории Исаковой. Космических пиратов сыграли Юрий Борисов (Глом) и Саша Петров (Весельчак У).

Действия ремейка происходят в двух временных отрезках с разницей в сто лет. В нашем времени живет ученик 11 класса Коля Герасимов, тайно влюбленный в одноклассницу, слушающий рэп и играющий в видеоигры. Через сто лет живет его ровесница Алиса Селезнева. Она уверена, что ее мать не погибла, а отправилась в прошлое, чтобы сразиться с космическими пиратами. Девочка перемещается на сто лет назад и знакомится с Колей.