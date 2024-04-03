Посетители торгового центра в китайском Гуандуне еще долго будут обсуждать происшествие, при котором свора из примерно сотни хаски разбежалась по всему ТЦ.

South China Morning Post сообщает, что накануне собаки пережили эмоциональный стресс. В зоокафе приходила владелица, которую хаски очень любят, но которую давно не видели. Возбужденные собаки не упустили шанс, который предоставил им один из посетителей зоокафе. Мужчина не закрыл дверь, когда покидал заведение. Хаски огромной сворой навалились на приоткрытую дверь и вырвались на свободу.

Собаки отправились на поиски своей хозяйки, переполошив посетителей ТЦ. Продавцы пытались отловить собак. Покупатели снимали происходящее на видео. Потребовалось несколько часов, прежде чем всех беглецов удалось изловить. Собак «наказали» большими порциями куриных ножек, говорится в публикации.