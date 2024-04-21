Украина может закупить более 4 тысяч танков на деньги, выделяемые Соединенными Штатами. Именно поэтому Россия должна считать США участником конфликта. Не пола ли отправить к американским берегам атомные подводные лодки, задался вопросом депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Что касается финансовой помощи Украине, то больше трети, $23 млрд, действительно пойдет на пополнение американских арсеналов. Но и оставшейся суммы вполне достаточно, чтобы организовать новые поставки вооружений киевскому режиму. Посчитайте хотя бы, сколько на эту сумму можно купить танков — больше четырех тысяч штук, поэтому игнорировать такие вливания точно не получится», — отметил первый зампред думского комитета по обороне.

По его словам, советские атомные подлодки всегда держали США «в тонусе» и не позволяли идти на столь рискованные авантюры. Сейчас пришло время возобновить эту практику из-за слишком сильной вовлеченности Вашингтона в конфликт.

При этом Журавлев добавил, что сколько бы танков и других видов вооружений не закупила Украина, все они будут сожжены.