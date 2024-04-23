Республиканский Минкульт сообщил трагическое известие. На 94 году жизни скончалась звезда советской оперы и оперетты Нина Бызина.

Артистка родилась в 1930 году в Уфе. В 22 года она получила диплом Башкирского пединститута, но учителем не стала. Слишком уж обожала пение. Она поступила в музучилище в Уфе и через 4 года получила диплом.

Нина Бызина обладала редчайшим тембром уникального лирико-драматическим сопрано. Ее сразу приняли в труппу Башкирского гостеатра оперы и балета. До 86-го артиста солировала, дебютировав в 56-м с партией Лакме в опере Делиба.

В репертуаре народной артистки были десятки партий в российских и зарубежных классических операх. Она блистала в комической опере и оперетте. Ей рукоплескал Кремлевский театр и пленум Союза композиторов. Певица была частой гостей телевизионные и радиопередач.