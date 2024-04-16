Иван Ургант в день рождения выложил в соцсетях снимок, сделанный на набережной родного Петербурга. Шоумен лаконично прокомментировал снимок: «46», напомнив, что именно столько ему стукнуло 16 апреля.

На черном-белом снимке Ургант стоит на набережной и задумчиво смотрит вдаль. На нем темный свитшот, бомбер, светлые брюки. К снимку телеведущий добавил песню группы «Секрет» «Ленинградское время». Репортеры предположили, что Иван отпраздновал день рождения в родном городе в кругу близких и родных.

В комментариях Урганта поздравили Александр Гудков, Максим Лагашкин, Муся Тотибадзе, Алла Михеева и другие члены команды «Вечернего Урганта». Ранее появились слухи, что Первый канал планирует реанимировать шоу «Вечерний Ургант». Программу убрали из сетки вещания после начала СВО вместе с другими развлекательными и юмористическими передачами.