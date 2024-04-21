Ученые из Университета Южной Калифорнии выяснили, что чрезмерное употребление мучного и недостаток сна влияют на организм человека еще более негативно, чем алкогольная зависимость. Специалисты сравнили вредные привычки по питанию и пристрастия к алкогольным напиткам. Как выяснилось, жирная пища и сдобная выпечка оказалось наносят намного больший ущерб организму, чем спиртные напитки.

Специалисты провели соответствующий эксперимент на лабораторных грызунах. Ученые поделили их на группы. Одних кормили вредной пищей, другим давали алкоголь, а третьим ограничили необходимое количество сна. Выяснилось, что мыши в первой группе не просто набрали вес, но и теряли свои интеллектуальные способности. Группа с недостаточным сном отметилась ухудшением памяти и когнитивным способностям. А вот у грызунов, употребляющих алкоголь, вышеперечисленные последствия проявились в меньшей степени.

Ученые отмечают, что жирная, мучная и сладкая пища, как и недостаток сна, оказывают пагубное влияние на организм. Такой ритм жизни приводит к ухудшению памяти, усталости и утраты когнитивных функций.