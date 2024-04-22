Вооруженные силы Российской Федерации смогли подготовить перед контрнаступлением ВСУ летом 2023 года мощную многоэшелонированную систему обороны, которая включала сплошную линию противотанковых рвов и других инженерных сооружений. Подробности о строительстве оборонительных сооружений в беседе с корреспондентом ТАСС раскрыл начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии, Герой России, полковник Залибек Умаев.

«На запорожском направлении была создана многоэшелонированная система противотанковой обороны, что оправдало себя в последующем. Ведь система инженерных заграждений по отдельности тоже работает, но наилучший результат достигается, когда они идут в совокупности с другими элементами», – заявил Умаев.

По его словам, результатом украинского контрнаступления, длившегося почти полгода, стало вклинивание в российскую линию обороны на глубину всего лишь в 3-4 километра на нескольких участках фронта. При этом в атаку украинская сторона бросила существенные силы: два армейских корпуса, оснащённых современной западной бронетехникой, только на Запорожском направлении.