Смартфоны и прочие гаджеты прочно вошли в повседневную жизнь человека. С их помощью можно не только общаться на расстоянии по мобильной связи, но и выходить в Интернет, смотреть фильмы, играть в видеоигры, читать книги. И если несколько десятилетий назад человечество было напугано излучением от СВЧ-печей, то сейчас многие считают, что смартфоны негативно влияют на здоровье.

Как рассказал Эргаш Нуруллаев, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной физики Пермского национального исследовательского политихнического университета, большинство электронных устройств, находящихся в обиходе у современного человека излучают электромагнитные волны. И эти волны могут представлять некую опасность, в особенности для головного мозга человека.

Поэтому специалист рекомендует во время сна держать телефон как можно дальше от головы. Лучше всего, конечно, вообще отправить его в другую комнату. Но если такой возможности нет, то стоит смартфон оставлять на расстоянии 1.5-2 метра от своей головы.