Специалисты из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего провели широкомасштабное исследование, касаемое факторов, влияющих на алкогольную зависимость. Ученые проанализировали данные более чем 3-х миллионов человек и выяснили, что существует гены, препятствующие употреблению алкоголя человеком.

В ходе исследования научные сотрудники изучили небольшие участки ДНК – однонуклеотидные полиморфизмы (SNP). Выяснилось, что часть SNP оказывает влияние на поведение людей в отношении алкоголя.

Ученые выявили очень редкий вид SNP, способный влиять на скорость метаболизма этанола у человека. Такой вариант участка ДНК специалисты обнаружили всего у 232 европейцев из 2 619 939, 29 латиноамериканцев из 446 646 и у 7 афроамериканцев из 146 776. Отмечается, что у носителей этого редчайшего минорного аллельного варианта SNP при употреблении алкоголя, попадающий в организм этанол практически мгновенно перерабатывается в ацетальдегид, что вызывает моментальное похмелье и все его негативные последствия, такие как головная боль, тошнота, головокружение.