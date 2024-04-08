Издание Pronews.gr. опубликовало научную работу западных специалистов, в которой указывается ряд продуктов, которые оказались более полезными, чем полагалось ранее. В этом списке оказалось несколько блюд из картофеля.

Ранее считалось, что блюда из картофеля не приносят пользу организму, однако в своей работе ученые доказали, что употребление в пищу клубней этого растения принесет немалую пользу микробиому кишечника. Кроме того, в картошке содержатся каратиноиды, фенольные кислоты и флавоноиды, способные нейтрализовать в организме вредные свободные радикалы. Ведь именно они приводят к окислительным реакциям в клетках организма, провоцируя прогрессирование метаболических, сердечных и онкологических заболеваний.

Специалисты отметили, что пользу приносит вареный, печеный и приготовленный на пару картофель. А вот в блюдах с жаренным картофелем пользы нет. Кроме того, ученые отметили еще одну особенность картофеля. Оказывается, если подержать отварной картофель в холодильнике целую ночь, то наутро он станет более полезной, если ее не подвергать высоким температурам. Содержащийся в картошке крахмал станет «резистентным», поэтому не стоит выбрасывать вчерашний ужин из картофеля, ведь на следующий день это блюдо станет более полезным.