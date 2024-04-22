Китайские ученые опубликовали результаты нового исследования, указывающего на негативное влияние черного чая для человека. Согласно их данным, черный чай может способствовать развитию рака легких. Соответствующее исследование специалисты из Китая опубликовали в научном издании Frontiers in Immunology.

Ученые проверили данные европейцев, имеющих рак легких, и выявили закономерность, что многие из них регулярно употребляли черный чай. Кроме того, большинство любителей черного чая также являлись заядлыми курильщиками. Однако китайские специалисты исключили курящих людей из своего исследования, так как уже давно доказано, что никотиновая зависимость приводит к онкологическим заболеваниям. Поэтому специалисты исследовали данные некурящих людей.

Специалисты считают, что черный чай влияет на определенные клетки иммунной системы, в результате чего увеличивается риск развития плоскоклеточного рака. Однако ученые отметили, что необходимо провести еще ряд дополнительных исследований, чтобы полностью убедиться в этом.