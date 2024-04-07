Сахар входит во многие продукты питания современного человека. Он есть в составе не только «сладостей», но и многих, казалось бы, обыденных блюдах. Он содержится во многих фабричных соусах, консервах, кисломолочных продуктах, выпечке и прочих продуктах. Конечно, сахар необходим для жизнедеятельности человеческого организма, так как он является источником энергии, однако его чрезмерное употребление приводит к развитию многих серьезных заболеваний, в том числе и диабету.

Международная группа ученых решила провести исследование, в ходе которого выяснить, что будет с организмом человека, если полностью отказаться от сахара в течение одной недели. Результаты данной научной работы были опубликованы на портале Pronews.gr.

В ходе эксперимента, специалисты выяснили, что отказ от потребления сахара привел к уменьшению хронических воспалений, влияющих на старение кожи. Ученые доказали, что гликация белков коллагена и эластина под воздействием глюкозы ускоряет процессы увядания кожи. Кроме того, при отказе от сладкого снижается уровень депрессии и уменьшается вес.