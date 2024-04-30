Ученые обнаружили, что хлеб, хранящийся в холодильнике, становится более полезным, чем тот, что хранился при комнатной температуре в помещении. Причина заключается в крахмале, содержащемся в выпечке.

При выпекании хлеба крахмал, находящийся в муке, высвобождает глюкозу. Таким образом, выпечка получается мягкой и пышной. Когда же готовый хлеб хранится в холодильнике, то крахмал вновь затвердевает, а содержащаяся в нем глюкоза начинает растворяться значительно медленнее.

Как отметили ученые, хлеб из морозильной камеры не перенасытит организм сахаром, поэтому уровень инсулина в крови останется в норме. В результате употребления хлеба из холодильника снижается риск метаболических нарушений и развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Специалисты отмечают, что хлеб, хранящийся в холодильнике можно подогревать, в микроволновке или в тостере. Содержащаяся в нем глюкоза не будет усваиваться полностью организмом.