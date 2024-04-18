Ученым удалось выяснить, почему кошки редко находят общий язык с собаками. Оказывается, что пушистиками не так движет страх, как потребность в социализации. Если собака и кошка росли не вместе, то вряд ли они смогут найти общий язык в зрелом возрасте.

Дело в том, что кошки, в отличие от собак, по жизни одиночки. У них нет потребности в социализации, как у собак. Мурлыкам больше нравится одиночество, поэтому зачастую они не всегда дружелюбно встречают своих сородичей, в то время как собаки предпочитают общаться с другими псами и нередко сбиваются в стаи.

Кроме того, у кошек совершенно иная система сигналов во время коммуникации. Например, кошки машут хвостом во время готовности к атаке или во время выражения недовольства. А собака чаще всего машет хвостом, проявляя дружелюбие и радость. Если собака прижмет уши и ляжет на землю, то кошка не сможет это воспринять, как попытку установления теплых отношений.

Поэтому взаимопонимание у кошек и собак бывает, если они выросли вместе.