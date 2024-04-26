Владельцы кошек часто замечают, что их любимцы иногда могут высовывать язык. Ученые рассказали, почему пушистики так делают.

Язык кошек покрыт шероховатыми чешуйками, называемыми папилами. С помощью своего языка кошки ухаживают за шерстью, убирая с нее грязь. Также эти животные вылизывают свое потомство и других кошек. Таким образом происходит укрепление связей и проявление дружбы.

Иногда кошки высовывают язык, демонстрируя свое настроение. В некоторых случаях, такие действия показывают недовольство животного. Кроме того, пушистики исследуют мир при помощи языка. Они могут специально прикасаться языком к предметам, чтобы изучить их.

Кошки могут высовывать язык в случае дискомфорта во рту. Это может быть боль в зубах или какое-то воспаление. Иногда в случае болезненных ощущений в ротовой полости, кошки могут интенсивно облизываться.

Но некоторые породы кошек склонны чаще своих сородичей высовывать язык. Например, персидские кошки регулярно высовывают язык.