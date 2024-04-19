Американский исследователь из Калифорнийского университета профессор Роберт Пикманс рассказал изданию Live Science рассказал, что жаркая погода может усиливать агрессию у человека, если он находится в стрессовом состоянии. Хотя сама по себе повышенная температура воздуха не оказывает влияние на эмоциональное состояние человека.

Специалист рассказал о проведенном исследовании по данной теме. Профессор Пикманс вместе со своими коллегами пригласил 900 добровольцев. Испытуемые были разделены на две группы. Одних поместили в комнату с температурой в 22 градуса по Цельсию, а других – в помещение с температурой 30 градусов по Цельсию. Через некоторое время участники прошли серии тестов, касающихся принятия решений и когнитивных способностей.

По результатам опроса выяснилось, что в жаркой комнате люди испытывали ощущение сонливости, однако способность на принятие решений и их эмоциональное состояние практически не изменилось.

Однако спровоцировав у участников эмоциональный стресс, ученые определили, что находясь в жарком помещении, люди в стрессовом состоянии способны проявлять скрытую агрессию.