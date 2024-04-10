Международная группа ученых приступила к исследованию недр Тихого океана поблизости с побережьем Чили. Для изучения морских глубин специалисты использовали роботизированный аппарат, который был опущен в воду с исследовательского судна Falkor Океанографического института Шмидта.

На глубине, превышающей 1524 метра, специалистам удалось обнаружить достаточно большое количество новых видов морских обитателей. Среди них ученые выделили ряд ракообразных малинового цвета с длинными тонкими колючими ножками и огромное количество биолюминисцентных организмов, способных освещать морские глубины.

Кроме того, во время изучения морского дна удалось обнаружить новый вид глубоководной рыбы-удильщика. Примечательно, что эта рыба в буквальном смысле ходит по дну на своих видоизмененных плавниках. Это является первым научным наблюдением за данным видом рыбы-удильщика на юго-востоке Тихого океана. Таким образом, перед научными сотрудниками открываются новые перспективы изучения глубоководных морских существ.