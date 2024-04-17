Группа ученых из Наньянского технологического университета в Сингапуре продемонстрировала, как рой тараканов-киборгов может передвигаться к заданной цели в пустынной местности. Об этом в своем материале сообщает издание The Independent.

Сингапурские ученые провели эксперимент, прикрепив к живым мадагаскарским тараканам крошечные рюкзаки с электродами, вживленными в органы чувств насекомых для управления ими. Исследователям удалось заставить насекомых бежать в нужном направлении по песчаной поверхности, передавая им соответствующие команды. При этом тараканы обходили установленные в песке искусственные препятствия.

«Это исследование вносит важный вклад в развитие робототехники и демонстрирует потенциал интеграции биологических организмов с искусственными технологиями», – приводят автор статьи заявление сингапурских ученых.

В ходе эксперимента 20 мадагаскарских тараканов передвигался в заданном направлении, следуя за тараканом-лидером. Ученые также отметили, что когда один из насекомых опрокидывался на спину, то другие тараканы помогали ему встать на ноги.