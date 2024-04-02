Тысячи деревьев в районе токийской авиабазы США атакованы насекомыми-вредителями

Американские ВВС ведут войну с армией жуков, захвативших деревья на военных объектах в западном Токио. Хуже всего то, что южные жуки-амброзии, наводняющие мегаполис в последние годы, переносят с собой грибок. Источник: Stars and Stripes.

Ситуацию с экспансией жуков прокомментировал Тамон Фукусава (фото ниже), менеджер программы природных и культурных ресурсов на авиабазе Йокота, представляющей собой воздушный транспортный узел и штаб-квартиру американских ВС в Японии.

«Сами жуки крошечные», – сообщил он во вторник (2 апреля) из своего офиса в Йокоте, добавив, что рабочие обнаруживают зараженные деревья по характерной древесной пыли, которую оставляют насекомые. По словам Фукусавы, грибок ослабляет древесину, облегчая личинкам амброзий проникать вглубь древесных стволов. Больные деревья не погибают сразу же, но возникает риск их падения.

Пищевой интерес жуков

Подрядчики в конце марта спилили 80 деревьев, в основном дубы, предпочитаемые жуками-амброзиями, на авиабазе Йокота и в близлежащей зоне отдыха Тама-Хиллз, популярной благодаря своему 18-луночному полю для гольфа.

По словам Фукусавы, самое высокое из спиленных деревьев имело 20-метровую высоту. Он заявил, что на данный момент жуки пощадили сотни декоративных вишневых деревьев на обоих территориях. Эти деревья начали цвести на этой неделе и, как ожидается, превратят Йокоту в бело-розовую страну чудес к ежегодному фестивалю сакуры на авиабазе США, устраиваемому в эти выходные.

Однако вырубка деревьев в Йокоте побудила членов американского контингента оплакивать их гибель, по поводу чего были опубликованы десятки сообщений в соцсетях. Издание Stars and Stripes отмечает, что рабочие устраняют не только погибшие или гибнущие деревья. В большей степени они сосредоточены на вырубке деревьев, представляющих «угрозу безопасности», как расплывчато отметил Фукусава. По его словам, еще 20 «небезопасных» деревьев подлежат вырубке.

Он сказал, что на базе Йокота регулярно высаживаются новые деревья. Фукусава пояснил, что в американских ВВС знают об интенсивной миграции жуков с 2020 года, но находятся на ранних стадиях борьбы с последствиями этой напасти. Между тем жуки-амброзии чувствуют себя как дома не только на американских базах Японии. Как сообщило 1 февраля издание Asahi, с апреля 2023 года эти прожорливые насекомые погубили 500 деревьев в токийских парках и заразили еще порядка 1700.