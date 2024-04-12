Российские туристы, впрочем, как и жители других стран, планирующие отдохнуть в солнечной Анталье, в скором времени могут столкнуться с очень неприятным сюрпризом. В Турции могут повыситься цены на отдых из-за «инфляционного давления». В марте 2024 года инфляция в стране достигла 68.5%. Поэтому туристы со средним бюджетом больше не смогут купить туры, на которые рассчитывали изначально.

Как сообщил турецкий экономист Фети Куюджу, всем курортным отелям можно смело поднимать ценник на 20%, чтобы окупить стремительно дорожающие услуги по коммуналке и продукты питания.

В свою очередь, вице-президент Альянса турагенств России Алексан Мкртчян считает, что владельцы турецкий отелей, рассчитанных на туристов со средним бюджетом, не будут значительно повышать цены, ведь, если турпоток сократится, то они понесут более значительные убытки. По его словам, цены определяются не так показателями инфляции, как соотношением спроса и предложения.