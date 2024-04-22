Турецкая авиакомпания Turkish Airlines объяснила, почему российских туристов не пустили в самолет, следовавший в Мексику из Стамбула. Причина кроется в политике мексиканского правительства. передает издание «Известия».

Сейчас через Мексику в США пытаются прорваться беженцы из разных уголков планеты, рассказали в авиакомпании. Именно поэтому местное правительство не впускает туристов из целого ряда стран, Россия не является единственной.

Также представители компании-перевозчика сообщили, что хотя у российского туриста были на руках все необходимые документы, его не пропустили в самолет. Все дело в том, что если бы мексиканская сторона его не приняла, обратный перелет пришлось бы осуществлять за счет Turkish Airlines.

Также в авиакомпании предложили способ решения данной проблемы.