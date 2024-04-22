Турецкая авиакомпания Turkish Airlines объяснила, почему российских туристов не пустили в самолет, следовавший в Мексику из Стамбула. Причина кроется в политике мексиканского правительства. передает издание «Известия».
Сейчас через Мексику в США пытаются прорваться беженцы из разных уголков планеты, рассказали в авиакомпании. Именно поэтому местное правительство не впускает туристов из целого ряда стран, Россия не является единственной.
Также представители компании-перевозчика сообщили, что хотя у российского туриста были на руках все необходимые документы, его не пропустили в самолет. Все дело в том, что если бы мексиканская сторона его не приняла, обратный перелет пришлось бы осуществлять за счет Turkish Airlines.
Также в авиакомпании предложили способ решения данной проблемы.
«Если есть родственники или друзья в Мексике, то они могут отправить приглашение для людей, приезжающих из-за границы. У них есть такая возможность. Это мои личные рекомендации, которые я могу вам дать», — посоветовал представитель турецкой компании.