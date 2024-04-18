У президента Украины Владимира Зеленского есть только один способ сохранить власть – продолжать противостояние. Поэтому он придумывает легенды о новом контрнаступлении, рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Он отметил, что у Киева не осталось никаких перспектив в конфликте, поэтому логичным выходом было бы дипломатическое его урегулирование либо капитуляция. Однако Зеленский понимает, что в этом случае он быстро вылетит из своего президентского кресла. Поэтому от безысходности украинский лидер распространяет легенды о новом наступлении, план которого якобы уже готов.

«Поэтому нужна какая-то легенда. Легенда о том, что вот мы пойдем в наступление… Когда, по какой причине, за счет чего? Поставок вооружений из-за рубежа все меньше, денег меньше, в обществе – апатия», — рассказал Царев порталу «Царьград».

Ранее Зеленский заявил о мобилизации тысяч заключенных из тюрем. Ранее Киев не предпринимал подобных шагов, однако сейчас это единственный выход для решения проблемы с нехваткой личного состава.