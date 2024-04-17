Известная российская телеведущая Тина Канделаки решила поделиться со своими подписчиками в соцсетях честным фото. 48-летняя знаменитость опубликовала селфи без использования фильтров. Кроме того, на снимке тина предстала без грамма косметики. Ведущая отметила, что довольна своей внешностью, несмотря на возраст.

«Ни грамма косметики с утра. Спасибо маме и детям, которые мотивируют быть молодой», – подписала Тина фотографию.

Тина Канделаки регулярно публикует в соцсетях посты, в которых рассказывает, каким образом ей удается поддерживать свое лицо и тело в хорошей форме. Также она рассказывает о различных процедурах, позволяющих сохранить молодость кожи.

Знаменитость советует всем вести здоровый образ жизни, включающий отказ от вредных привычек, правильное питание и занятие спортом. Как отметила Канделаки, ей хочется всегда ощущать себя сильной и выносливой.

Ранее Канделаки рассказала, что приняла отказаться от употребления сладкого.