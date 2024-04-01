Научное издание The Astrophysical Journal результаты открытия австралийских ученых, совершивших революционное открытие. Группа ученых из австралийского Университета Кертин во главе с Николь Невилл исследовала метеорит, привезенный из Антарктиды. Предполагается, что этот космический объект произошел от звезды, находящейся за пределами нашей Солнечной системы.

Специалистам в ходе изучения данного метеорита удалось идентифицировать редкую частицу пыли, являющуюся сверхновой. Доктор Невилл при помощи атомно-зондовой томографии произвела анализ химического состава частиц на атомном уровне, и в результате выяснила ранее недоступную информацию.

Отметим, что вышеупомянутый метеорит представляет собой углеродистый хондрит ALT 77307. Он был обнаружен в Антарктиде в ходе исследования ANTarctic Search for METeorites (ANSMET). Данный метеорит на сегодняшний день специалисты считают самым нетронутым из всех когда-то обнаруженных.