Популярная американская певица Тейлор Свифт, являющаяся одной из самых высокооплачиваемых певиц в мире, появилась на публике в недорогой бижутерии. Стоимость данного колье сообщили журналисты издания People.

Тейлор Свифт появилась на Golf Classic Gala в Лас-Вегасе вместе со своим возлюбленным, футболистом Тревисом Келси. Знаменитость надела облегающее золотисто-зеленое платье на тонких бретелях Maria Lucia Hohan, а в качестве аксессуара выбрала колье Vitaly стоимость 120 долларов (порядка 10 тысяч рублей).

Журналисты удивились, что выбор знаменитости упал на бюджетное украшение, ведь состояние 34-летней певицы насчитывает порядка 1.1 миллиарда долларов. Тейлор Свифт является первой певицей, заработавшей такую внушительную сумму за счет своих выступлений и выпуска синглов.

Ранее сообщалось, что тур артистки «Eras Tour» принес ей доход на сумму 1 миллиард долларов. Тейлор Свифт, по версии Forbes, была включена в рейтинг самых богатых людей планеты.