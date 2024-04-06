Ученые из американского онкологического центра Слоана-Кеттеринга разработали новый метод борьбы с онкозаболеваниями молочной железы на основе терапии холодом или криоабляции. О результатах исследования американских ученых сообщает телеканал Fox News.

По словам доктора Иоланды Брайс, принимавшей участие в исследовании, традиционный метод лечения онкозаболевания молочной железы является операция по удалению опухоли. Однако некоторым пациентам, особенно в преклонном возрасте, хирургическое вмешательство может быть противопоказано. Поэтому группа ученых разработала новый метод борьбы с раком молочной железы на основе лечения холодом.

Суть нового метода лечения заключается в создании вокруг раковой опухоли «ледяной сферы», которая и убивает раковые клетки. Ледяной шар вокруг пораженного участка организма создается при помощи введения в тело человека игольчатых зондов. Новый метод был опробован на 60 пациентах с онкологией. Только у 10% процентов человек, прошедших терапию холодом, были отмечены случаи рецидива заболевания в течение 16 месячного периода после проведения лечения.