Дана Борисова рассказала о «провале в памяти» и назвала себя «полным неадекватом». Она вспомнила эпизод, когда в салоне красоты потратила миллион рублей и забыла об этом.

«Поставила нити, потратила все деньги — миллион! Я же биполярница, что от меня ожидать?! У меня то одно, то другое… У меня официальный диагноз со справкой», — сообщила телеведущая.

Также она рассказала, что два раза узнавала от друзей о приобретенных ею билетах в Таиланд по 100 тысяч рублей. Но сама об этом ничего не помнила.

Борисовой действительно поставили диагноз маниакально-депрессивный синдром и биполярное расстройство. Сама ведущая неоднократно упоминала о проблемах с психикой и серьезных обострения в весенний и осенний период.

Также Дана несколько раз говорила, что часто улыбается лишь для того, чтобы скрыть страх, безнадежность и депрессивное состояние.