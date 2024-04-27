Вооруженные силы Российской Федерации продемонстрировали беззащитность танков M1 Abrams производства США перед дешевыми в производстве FPV-дронами, которые с легкостью сжигают американскую бронетехнику. Уязвимость американских танков ставит под угрозу безопасности границ стран НАТО. Об этом в своем материале пишет издание The Telegraph.

«Прибытию американских танков M1A1 Abrams на Украину многие радовались, предвкушая поворотный момент в конфликте. Эти движущиеся бастионы НАТО ценой почти в десять миллионов долларов за штуку должны были слиться в единый бронированный кулак и прорвать российские рубежи», – пишет автор материале.

По его словам, действительность оказалась совершенно другой. Используя разведывательные беспилотники для оперативного выявления танком M1 Abrams на поле боя и FPV-дроны для дальнейшего уничтожения американских танков, российская армия встревожила НАТО. Поскольку один из лучших танков западных стран оказался бесполезным на поле боя, то границы НАТО находятся в опасности.