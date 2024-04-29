Народный артист РСФСР Юрий Куклачев был госпитализирован в больницу во время своего выступления 12 апреля. Артист давал концерт в честь своего 75-летия, но в какой-то момент ему стало плохо. Сын знаменитого дрессировщика позже рассказал. Что у его отца произошел обширный инфаркт.

Как отметил Дмитрий Куклачев, его отец чувствует себя намного лучше, однако есть необходимость пробыть в больнице, как минимум, еще неделю.

«Юрий Дмитриевич чувствует себя намного лучше, делает зарядку, сегодня сам душ принял, это большое достижение. Кислородную маску использует дозированно», – рассказал старший сын знаменитого дрессировщика.

Ранее представитель дрессировщика Ольга Кардокене рассказала, что Юрий Куклачев уже пошел на поправку. Однако ему очень не хватает его любимых кошек. Она отметила, что как Юрий Дмитриевич будет выписан домой, то он, непременно встретится ос своими любимцами.