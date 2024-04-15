Александр Круг на проекте "Новая Фабрика" телеканала ТНТ. Фото из открытых источников в Сети.

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Наследник легендарного российского шансонье Михаила Круга, его 22-летний сын Александр Круг, поделился подробностями своей личной жизни. Юноша признался, что мечтает о крепкой семье, однако последние его отношения закончились расставанием с возлюбленной. Об этом сообщает портал StarHit.

«Я мечтал о семье и хотел жениться, но наш пути с девушкой разошлись. … Но мы хорошо общаемся, кто знает, может снова сойдемся»», – приводит слова Александра Круга о неудачах в личной жизни автор статьи.

В настоящий момент сын легендарного шансонье решил идти по стопам отца и полностью отдать себя творчеству. Александр пришел к выводу, что он еще слишком молод, чтобы создавать семью. По его словам, чтобы семья была крепкая необходим стабильный источник дохода. Поэтому сейчас он принимает участие в музыкальном проекте «Новая Фабрика», где планирует получит бесценный музыкальный опыт.

«Мы пришли сюда прежде всего для того, чтобы развиваться в музыкальном плане, а не искать любовь», – прокомментировал своей участие в шоу Александр Круг.