Наследник легендарного российского шансонье Михаила Круга, его 22-летний сын Александр Круг, поделился подробностями своей личной жизни. Юноша признался, что мечтает о крепкой семье, однако последние его отношения закончились расставанием с возлюбленной. Об этом сообщает портал StarHit.

«Я мечтал о семье и хотел жениться, но наш пути с девушкой разошлись. … Но мы хорошо общаемся, кто знает, может снова сойдемся»», – приводит слова Александра Круга о неудачах в личной жизни автор статьи.

В настоящий момент сын легендарного шансонье решил идти по стопам отца и полностью отдать себя творчеству. Александр пришел к выводу, что он еще слишком молод, чтобы создавать семью. По его словам, чтобы семья была крепкая необходим стабильный источник дохода. Поэтому сейчас он принимает участие в музыкальном проекте «Новая Фабрика», где планирует получит бесценный музыкальный опыт.