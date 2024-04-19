Священнослужитель Евгений Колезнев рассказал православным верующим, необходимо ли устраивать ежегодно поминки по усопшему человеку. По его словам, кроме дня смерти есть отведенные дни, когда принято вспоминать усопших людей. В данном случае речь идет о Родительских субботах. Это особые дни поминовения, когда следует почитать умерших родственников и близких.

В этот день верующие посещают храмы и кладбища, организовывают поминальные обеды. Как правило, поминальные службы по усопшим проходят 9 и 14 мая, 22 июня и 2 ноября.

По поводу посещения кладбища в родительскую субботу священнослужитель отметил, что это является личным выбором человека. Русская Православная Церковь не запрещает поменять усопшего человека ежегодно в день его кончины. Также приветствуется уборка могил усопших от мусора и сорняков. Священник отметил, что можно также зажечь лампадку и помолиться за душу покойного.

Также важно знать, что каждую субботу в храмах и перед утренней молитвой при литургии священники поминают в молитвах усопших.