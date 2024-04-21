Супружеская пара обнаружила монстра в туалете 700-летнего дома

Супруги из Великобритании испытали худший кошмар каждого ребенка, обнаружив готическую горгулью за унитазом в арендуемом старинном особняке. Источник: New York Post.

«Я не мог в это поверить. Крикнул жене и сказал: «Я кое-что нашел», – рассказал журналистам 41-летний Рори Фостер, специалист по кибербезопасности, комментируя неожиданную находку.

Это был каменный чертенок с отверстием во рту и демоническим ликом, напоминающим горгулью на двери замка Дракулы. Англичанин вместе с 40-летней женой Трейси, владелицей салона красоты, сделали «гротескное» открытие ранее в апреле, спустя более чем месяц после переезда их семьи в дом с 12 комнатами, расположенный в районе Викарис-Корт города Линкольн (графство Линкольншир).

Многие века этот район относился к Линкольнскому собору, а сам дом был жилищем викария.

Монстр в стене

Из-за большого размера особняка и совсем недавнего переезда в него у пары не было возможности тщательно осмотреть свой дом. Это «особая» находка обнаружилась случайно после того, как Рори, как сообщается, неохотно направился убирать санузел по указанию супруги.

Осматривая санузел в поисках загрязнений, отец троих детей наткнулся на омерзительного вида спрайта (в англ. мифологии – эльф или фея) под деревянной панелью за унитазом.

Надеясь узнать происхождение своей туалетной горгульи, супруги Фостер обратились к специалистам через соцсети. По словам Трейси, многие ответили им, что скульптура является свидетельством культового назначения здания.

В конце концов от историков из Линкольнского собора они узнали, что вырезанная физиономия монстра в действительности являлась прежде частью дренажной системы, созданной еще в XIV веке. В «Обзоре старинных домов в Линкольне, том. II» эта средневековая реликвия описывалась, как «гротескная маска, образующая сток».

«Это должно было быть нормально для викария», – отметила Трейси, которой показалось несколько странным, что этот артефакт был скрыт панелью.

«Не совсем понимаю, почему они решили это спрятать», – размышляла она. «Эта горгулья было хорошо задокументирована, но не так уж много людей в Викарис-Корт что-либо знают о ней».

Дом с каменными ликами

Ее муж подозревал, что предыдущий жилец дома знал о спрайтах в ванной, поскольку его семья прожила там 20 лет. Рори считает, что это лишь верхушка айсберга различных средневековых артефактов.

«Весь дом имеет своего рода полые стены, поэтому мы сразу подумали, что таких каменных лиц может быть больше, на самом деле теперь мы даже уверены в этом», – заявил он.

К сожалению, многие из этих артефактов, скорее всего, так и останутся скрытыми. Супружеская пара не может просто «снести стену», поскольку дом им не принадлежит, рассуждает Трейси, заметившая, что просто благодарна обстоятельствам за то, что ей удалось найти спрайта.

«Мои планы на этот счет – просто наслаждаться этим, потому что это интересно», – сообщила она. «У меня есть желание сохранить эту горгулью».

Также британка находит забавным, что открытие, напоминающее истории Индианы Джонса, произошло потому, что она заставила мужа чистить санузел.

«Все это случилось из-за нашей ссоры в отношении уборки помещения ванной», – сказала она. «Если бы не ссора, то муж никогда не нашел бы это изваяние».