Актер Семен Трескунов (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) обязан заплатить 10 тысяч рублей за коммунальные услуги в своей квартире в Москве, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Напомним, актер и его жена Анита Ахмадуллина не живут в России с 2021 года. Они сперва уехали в Израиль, а затем оказались в Испании, где артист намеревался продолжить карьеру. Однако предложений он так и не дождался.

Ранее Трескунов сам сообщил, что предложений о съемках ему не поступает. Поэтому он занимается то копирайтингом, то разработкой концепций для музыкальных клипов. Также Семен пытался создать студию актерского мастерства, однако в этом ему помешало отсутствие профильного образования.