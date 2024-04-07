Актер Юрий Стоянов, известный по проекту «Городок» рассказал, что мог бы и не сыграть в известной картине Никиты Михалкова «12», так как «послал» знаменитого режиссера.

Он пояснил, что Михалков связался с ним 1 апреля и предложил исполнить одну из ролей в новом фильме. Однако Стоянов подумал, что его кто-то разыгрывает и нецензурно высказавшись бросил трубку. Его до этого звонка уже успели разыграть, поэтому предложение режиссера он всерьез не воспринял.

Однако позже Михалков снова перезвонил. Чтобы убедиться, что это действительно он, Стоянов попросил режиссера спеть две песни – «Я иду, шагаю по Москве» и «Шмель». Только после их исполнения актер удостоверился, что это не розыгрыш и моментально дал согласие на съемку в картине.