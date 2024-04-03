Дочь известного российского певца Дмитрия Маликова Стефания пожаловалась своим подписчикам на излишнюю худобу. По словам девушки, сейчас она весит всего лишь 45 кг, что является минимальным весом для нее.

«Привет, мои 45 кг. Надеюсь, больше с вами никогда не встретиться», – написала Стеша.

По предположению поклонников, Стефания могла потерять вес из-за стресса, вызванного судебными тяжбами с калужской швейной фабрикой. Девушка судилась из-за некачественно выполненного заказа по пошиву одежды. При проверке одежды выявилось большое количество дефектов, также были претензии к качеству пошива.

Как известно, дочь Дмитрия Маликова является владелицей собственного бренда одежды под названием Dress By Stesha. Девушка рассказала, что запуск собственной линии одежды является ее давней мечтой, поэтому проблемы с пошивом одежды она приняла близко к сердцу.

Однако молодой бизнесвумен удалось выиграть суд у калужской фабрики, которая должна теперь возместить бренду 100 тысяч рублей.