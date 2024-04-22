Стас Пьеха разоткровенничался в утреннем шоу ТНТ. Он вспомнил, как отказывался надевать красные стринги на «Фабрики звезд» и устраивал с Тимати «липовые» драки для накрутки рейтинга.

Пьеха вспомнил, что на всех участников «Фабрики звезд» пытались одеть стринги. Артист долго отказывался, предлагая снять его в полотенце, халате. «В чем угодно, только не в красных стрингах!», – умолял он.

Он согласился только после того, как стринги для фотосессии согласился надеть Доминик Джокер. Когда не имевший фигуру Аполлона Доминик вышел в стрингах, Пьеха понял, что ему деваться некуда. По его словам, сегодня он бы ни за что в подобном виде сниматься не стал, но в 2004 году «было такое время».

Чтобы подогреть интерес к проекту, участники часто договаривались о конфликтах или драках. Пьеха рассказал, что они с Тимати прописывали сценарий конфликта заранее. Согласовывать «липовую» драку приходилось под кроватью, потому что участников постоянно снимали.