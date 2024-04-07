На мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» не было певца Николая Носкова, который должен был выступить в дуэте со Стасом Пьехой. В результате его заменил белорусский исполнитель IVAN, а Стас объяснил причину отсутствия музыканта.

«Николай Иванович Носков сегодня не смог присутствовать, он проходит плановую реабилитацию», – сообщил он «Пятому каналу».

Напомним, что Носков ранее перенес инсульт в 2017 году. Несмотря на то, что оправиться от болезни полностью ему не удается, певец все же старается выступать при каждом удобном случае, радуя зрителей своим присутствием.

Музыкальный марафон «Русского радио» проведен для поддержки всех пострадавших во время теракта в Крокус Сити Холле. В нем приняли участие все известные артисты страны.