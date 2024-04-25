Популярный российский певец и композитор Стас Михайлов резко ответил на оскорбления со стороны Пугачевой в его адрес и пожелал ей здоровья и счастья. Артист отметил, что никогда не воевал с женщинами, а Бог рассудит дела и поступки каждого человека. Об этом в своем материале сообщает портал NEWS.RU.

«Я вообще с женщинами не воюю. Это не в моих правилах, вообще не интересно. Лучше задать ей вопрос, что она ощущает по поводу того, что она сказала в адрес наших людей. Это же люди, которые ее сделали», – заявил артист.

По его словам, если человек сделал осознанный выбор и решил предать свою Родину, эмигрировав заграницу, то даже в такой ситуации необходимо оставаться человеком. Поэтому он пожелал Алле Пугачевой здоровья и счастья в ее новой жизни зарубежом. Также певец отметил, что никогда не сможет понять оскорбительных высказываний в адрес простых россиян со стороны, выехавших из страны артистов.