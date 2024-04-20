Полуфинал шоу «Голос» завершился, определились все участники финала. В этой битве сошлись по два участника команд Zivert. Владимира Преснякова, Антона Беляева и Полины Гагариной.

Победители полуфинала определялись голосованием участников жюри и телезрителей, которые имели возможность все кардинальным образом изменить. Однако несмотря на это, обошлось без сенсаций.

В финале 12-го сезона «Голоса» прошли:

– от команды Полины Гагариной – Богдан Шувалов, который набрал 60 процентов голосов жюри и 73,5% голосов телезрителей;

– от команды Владимира Преснякова – Георгий Русских (60% и 56,9%);

– от команды Антона Беляева – Анастасия Салковская (60% и 70,4%);

– от команды Zivert – Алексей Сулима (60% и 68,5%).

«Российская газета» уже назвала фаворитом финала именно Алексея Сулиму. Однако не стоит торопиться, лучше все-таки подождать финала, который состоится уже 26 апреля.