Врач ЛФК медицинской компании «СберЗдоровье» Римма Данилова рассказала журналистам издания “Газета.ру“, что для профилактики боли в шейном отделе полезно делать регулярные разминки. Однако специалист предупредила, что запрокидывание головы назад может быть очень опасным для позвоночника.

Как отмечает доктор, любые упражнения необходимо делать вне обострения болей. Кроме того начинать следует с небольшой амплитуды. Стоит медленно и плавно производить каждое движение, чтобы снизить риск возникновения спазма мышц. Таким образом, упражнения будут носить расслабляющий эффект и усиление боли не последует.

Боль в шейном отделе возникает при нестабильности шейных позвонков. В результате происходит увеличение тонуса мышц, которые быстро перенапрягаются и человек ощущает боль и усталость.

Врач рекомендует делать упражнения на шейно-грудной отдел позвоночника. Например, можно аккуратно выполнить растяжку мышц в дверном проеме, у стены или в углу комнаты. Эффективными станут упражнения с поворотом корпуса в стороны, плавными поворотами головы влево и вправо.