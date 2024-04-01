Известный английский ученые и философ 16 века Джон Ди, кроме науки увлекался также мистицизмом и предсказаниями. Джон Ди очень быстро получил благосклонность вошедшей на престол новой английской королевы Елизаветы I, став ее советником в научных делах и личным астрологом. Известно, что именно он назначил «благоприятную дату» для коронации, составив соответствующий личный гороскоп Елизаветы.

Для своих предсказаний Джон Ди использовал различные кристаллы, редкие минералы и хрустальные шары. Но самым редким мистическим инструментом оказалось так называемое черное зеркало. Придворные Елизаветы I верили, что с помощью этого зеркала Джон Ди связывался с потусторонним миром, поэтому и мог предсказывать будущее. Современники Ди часто приписывали философу сверхъестественные способности, считая его провидцем, магом и даже чернокнижником.

Но современные исследования черного зеркала Джона Ди позволили установить, что этот предмет был изготовлен из мексиканского обсидиана. Именно этот камень древние ацтеки использовали в своих ритуалах во время обращения к духам и богам. Ученые полагают, что Джон Ди свое искусство предсказаний взял от древних ацтеков.