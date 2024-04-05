В научном издании Scientific Reports было опубликовано исследование, согласно которому сон с собакой в одной комнате может вредить здоровью человека. В ходе исследования американские ученые провели опрос более 1500 взрослых людей на предмет их привычек во время сна.

Как выяснилось, около 50% участников опроса спят в одной комнате вместе со своими питомцами. Как минимум, пол ночи эти люди проводят в одной комнате со своими домашними животными.

По результатам исследования, те люди, которые спали без домашних любимцев в одной комнате имели лучшее качество сна и меньше симптомов бессонницы, нежели любители ночного отдыха со своими питомцами.

Ученые обнаружили, что сон в одной комнате вместе с собакой оказывает негативное воздействие на человека. Несмотря такие выводы ученых, около 93% участников исследования, спящих вместе с домашними любимцами, утверждали, что им нравится спать в одной комнате со своим животным, так как они влияют на них положительно.