Специалист по организации здравоохранения и общественному здоровью из Китая Цзянбин Ванг привел результаты исследования, в которых он принимал непосредственное участие, относительно вреда сна с открытыми шторами. Его мнение опубликовало издание Metro.

Как отмечает доктор, в результате попадания уличного освещения через окна без штор нарушается качество сна, что приводит к возникновению проблем с сердечно-сосудистой системой. Поэтому риск инсульта возрастает до 43%.

«Наше исследование показывает, что более высокий уровень воздействия искусственного света с улицы в ночное время может быть фактором риска цереброваскулярных заболеваний.

По словам доктора, чтобы обезопасить себя от вредного воздействия, следует занавешивать окна плотными шторами.

Отмечается, что данное исследование длилось на протяжении 6 лет. Доктор Ванг вместе со своими коллегами осуществляли наблюдение за 28 тысячами людей, не страдающих сосудистыми заболеваниями головного мозга. Но по итогу у 900 человек произошел инсульт, а у 378 обнаружились другие проблемы с сосудами. Специалист связывает это с воздействием ночного «светового загрязнения».