Российская актриса Софья Эрнст, являющаяся супругой гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста, поделилась во время интервью с изданием «7 Дней» подробностями съемок постельных сцен со своим коллегой Сергеем Буруновым в сериале «Содержанки».

По словам артистки, во время съемочного процесса с такими моментами она могла расслабиться благодаря искрометному юмору Сергея Бурунова.

«Когда в сериале снимали интимные сцены, выручал смех. Мой “партнер по постели” — Сергей Бурунов… Его шутки очень помогали», – рассказала Софья Эрнст.

Также актриса призналась, что сразу согласилась сыграть отрицательный образ в сериале. И хотя ее героиня, Дарья, раздражала многих поклонников сериала, который начали связывать с ней реальную личность актрисы. Но Софья не воспринимает это близко к сердцу, тем более, что эта роль принесла ей настоящую известность.