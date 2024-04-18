Российская актриса Софья Эрнст, являющаяся супругой гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста, поделилась во время интервью с изданием «7 Дней» подробностями съемок постельных сцен со своим коллегой Сергеем Буруновым в сериале «Содержанки».
По словам артистки, во время съемочного процесса с такими моментами она могла расслабиться благодаря искрометному юмору Сергея Бурунова.
«Когда в сериале снимали интимные сцены, выручал смех. Мой “партнер по постели” — Сергей Бурунов… Его шутки очень помогали», – рассказала Софья Эрнст.
Также актриса призналась, что сразу согласилась сыграть отрицательный образ в сериале. И хотя ее героиня, Дарья, раздражала многих поклонников сериала, который начали связывать с ней реальную личность актрисы. Но Софья не воспринимает это близко к сердцу, тем более, что эта роль принесла ей настоящую известность.
«А для некоторых зрителей личность моей героини в „Содержанках“ даже срослась с моей собственной. Они считают, что я и в жизни такая же противная…», – улыбаясь отметила артистка.