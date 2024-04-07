Телеведущая, блогер и журналистка Ксения Собчак вознамерилась восстановить репутацию певицы Аллы Пугачевой.

К 75-летию Примадонны, которое та будет отмечать 15 апреля, Собчак собирается выпустить документальный фильм о ней. Общественник Виталий Бородин рассказал порталу «Царьград», что одной из целей журналистки – напомнить жителям России о величии артистки, которая пережила всех генеральных секретарей СССР.

Также Собчак рассчитывает восстановить репутацию Пугачевой, которая вместе с супругом Максимом Галкиным (признан физическим лицом, исполняющим функции иноагента в РФ) уехала из России сразу после начала специальной военной операции.

Ранее появлялась информация о возможном признании иноагентом и самой Аллы Пугачевой за ее оскорбительные высказывания в адрес россиян. Бородин напомнил, что многие знаменитости, которые имели дело с Собчак, уже признаны иностранными агентами. Не исключено, что и Примадонну настигнет это “проклятие”.